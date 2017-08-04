Вступительная кампания 2017: в Минобразования сделали важное заявление

04.08.2017 20:21

Министерство образования и науки Украины приняло решение о продлении срока подачи оригиналов документов на бюджет

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования со ссылкой на письмо, которое направили всем руководителям ВУЗов.

В ведомстве сообщили, что управленцы получили много просьб увеличить срок подачи документов на госзаказ. Поэтому теперь это можно будет сделать до 18:00 5 августа.

Не позднее полудня 7 августа ВУЗы должны обнародовать списки зачисленных на бюджет. Неиспользованные места госзаказ распределят между льготниками.

МОН напоминает, что претендовать на вакантные места госзаказа могут только те, кто зачислен на обучение по контракту.

Напомним, зачисление на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины получили 60,9 тыс. абитуриентов.

А эксперты опубликовали список самых востребованных ВУЗов Украины, согласно подачам документов абитуриентов. В столице самыми популярными стали КНУ им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Сикорского», Киевский национальный торгово-экономический университет.

Источник: https://politeka.net