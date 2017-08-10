«Укрметаллургпром» грозится остановить ГОКи и прекратить экспорт ЖРС

10.08.2017 16:39

Объединение метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) вновь раскритиковало работу филиала ПАО "Укрзализныця" - "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ), который "откровенно саботирует" работу горнорудных предприятий Кривого Рога, не обеспечивая их вагонами для перевозки железорудного сырья (ЖРС), передает Интерфакс.

"Более полугода ушло на то, чтоб попытаться выстроить работу по паритетному обеспечению предприятий грузовыми вагонами на среднем уровне для всей Украины (сейчас более 35%), но статистика меня попросту разочаровывает: в текущем месяце на СевГОК вообще не зашло ни одного вагона, ИнГОК обеспечен лишь на 8% погрузки. Предприятия срывают экспортные контракты", - констатируется в опубликованном на сайте объединения заявлении президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

По его словам, многолетний труд по выстраиванию отношений с покупателями в Восточной Европе стараниями "Укрзализныцяи" может быть перечеркнут. При этом он отметил, что сохраняются проблемы с поставками ЖРС на меткомбинаты прифронтового Мариуполя.

"Укрзализныця" цинично по участку с ограниченной пропускной способностью пропускает порожние составы "УЗ" мимо меткомбинатов, которым не хватает сырья для производства стали на экспорт. А ведь в тоже время, по имеющейся информации, отдельная группа частных предприятий по-прежнему обеспечена парком "УЗ" на 90-100% (на их перевозках задействовано около 1/3 парка УЗ). Несмотря на постоянные обещания руководителя ЦТЛ выровнять ситуацию, никакого прогресса по-прежнему нет. Зачем горняки и металлурги платят тариф, часть которого используется для закупки и содержания вагонов УЗ, если эти вагоны им банально не дают под погрузку?", - отмечает глава "Укрметаллургпрома".

А.Каленков добавляет, что о злоупотреблениях в вопросе распределения вагонов "Укрзализныцяи" промышленники говорят давно, но тема игнорируется, а линейные руководители ЦТЛ и "УЗ" желают дополнительной материальной мотивации.

"Критическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, уже не может оставаться без внимания, и этот вопрос нужно поднимать на уровень руководства УЗ, Кабинета министров и соответствующих компетентных органов, поскольку на кону стоит не только репутация отечественного производителя на международных рынках, но и срывы экспортных контрактов, и соответственно, недополученная страной валютная выручка", - подчеркивается в заявлении.

Глава "Укрметаллургпрома" призвал руководство "Укрзализныци" в ближайшие дни решить проблему дискриминации криворожских ГОКов в вопросе обеспечения погрузки полувагонами парка "Укрзализныци".

"Мы не требуем преференций, мы только лишь хотим установления честных и равных условий для всех грузоотправителей, то есть обеспечения предприятий ГМК парком полувагонов "Укрзализныци" на уровне рыночной доли ЦТЛ, которая сейчас составляет немногим более 35%. И для выполнения этой задачи совсем не нужна хитро-мудрая система распределения вагонов, которую нам вот уже скоро как год обещают, достаточно просто наладить процесс распределения вагонов УЗ между дирекциями пропорционально их погрузке на сети УЗ", - резюмирует А. Каленков.

Источник: http://from-ua.com