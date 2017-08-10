- «Укрметаллургпром» грозится остановить ГОКи и прекратить экспорт ЖРС16:39
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- В Киеве отменили плату за парковку в выходные дни15:00
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине14:12
- Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО13:49
- РОССИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА СУДОХОДСТВО ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ13:30
- Раскрыта катастрофическая правда об условиях в поездах «Укрзализныци»13:15
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Чотири способи позбутись темних кіл під очима12:38
- Дипломати знайшли українців, що зникли у Фінляндії12:10
«Укрметаллургпром» грозится остановить ГОКи и прекратить экспорт ЖРС
Объединение метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) вновь раскритиковало работу филиала ПАО "Укрзализныця" - "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ), который "откровенно саботирует" работу горнорудных предприятий Кривого Рога, не обеспечивая их вагонами для перевозки железорудного сырья (ЖРС), передает Интерфакс.
"Более полугода ушло на то, чтоб попытаться выстроить работу по паритетному обеспечению предприятий грузовыми вагонами на среднем уровне для всей Украины (сейчас более 35%), но статистика меня попросту разочаровывает: в текущем месяце на СевГОК вообще не зашло ни одного вагона, ИнГОК обеспечен лишь на 8% погрузки. Предприятия срывают экспортные контракты", - констатируется в опубликованном на сайте объединения заявлении президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.
По его словам, многолетний труд по выстраиванию отношений с покупателями в Восточной Европе стараниями "Укрзализныцяи" может быть перечеркнут. При этом он отметил, что сохраняются проблемы с поставками ЖРС на меткомбинаты прифронтового Мариуполя.
"Укрзализныця" цинично по участку с ограниченной пропускной способностью пропускает порожние составы "УЗ" мимо меткомбинатов, которым не хватает сырья для производства стали на экспорт. А ведь в тоже время, по имеющейся информации, отдельная группа частных предприятий по-прежнему обеспечена парком "УЗ" на 90-100% (на их перевозках задействовано около 1/3 парка УЗ). Несмотря на постоянные обещания руководителя ЦТЛ выровнять ситуацию, никакого прогресса по-прежнему нет. Зачем горняки и металлурги платят тариф, часть которого используется для закупки и содержания вагонов УЗ, если эти вагоны им банально не дают под погрузку?", - отмечает глава "Укрметаллургпрома".
А.Каленков добавляет, что о злоупотреблениях в вопросе распределения вагонов "Укрзализныцяи" промышленники говорят давно, но тема игнорируется, а линейные руководители ЦТЛ и "УЗ" желают дополнительной материальной мотивации.
"Критическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, уже не может оставаться без внимания, и этот вопрос нужно поднимать на уровень руководства УЗ, Кабинета министров и соответствующих компетентных органов, поскольку на кону стоит не только репутация отечественного производителя на международных рынках, но и срывы экспортных контрактов, и соответственно, недополученная страной валютная выручка", - подчеркивается в заявлении.
Глава "Укрметаллургпрома" призвал руководство "Укрзализныци" в ближайшие дни решить проблему дискриминации криворожских ГОКов в вопросе обеспечения погрузки полувагонами парка "Укрзализныци".
"Мы не требуем преференций, мы только лишь хотим установления честных и равных условий для всех грузоотправителей, то есть обеспечения предприятий ГМК парком полувагонов "Укрзализныци" на уровне рыночной доли ЦТЛ, которая сейчас составляет немногим более 35%. И для выполнения этой задачи совсем не нужна хитро-мудрая система распределения вагонов, которую нам вот уже скоро как год обещают, достаточно просто наладить процесс распределения вагонов УЗ между дирекциями пропорционально их погрузке на сети УЗ", - резюмирует А. Каленков.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, металл, Укрзализниця, предприятие
- "Укрзализныця" с 1 декабря временно приостановила услугу онлайн бронирования ж/д билетов
- Новым гендиректором "Укрзализныци" стал "донецкий"
- Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов
- Українці стали менше їздити залізницею до Росії
- Украинцев "переводят" на электронные билеты
- В Киеве похитили топ-менеджера "Укрзализныци"
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Мариуполе в море утонул мужчина22:19
- «Укрметаллургпром» грозится остановить ГОКи и прекратить экспорт ЖРС16:39
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Эстонские футболисты забили гол в свои ворота на 15 секунде матча (ВИДЕО)15:18
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- В Киеве отменили плату за парковку в выходные дни15:00
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Самолет российских ВВС пролетел над Вашингтоном (ВИДЕО)14:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Як відновити імунітет за дві хвилини: лайфхак від лікарів08:03
- О каких орехах лучше забыть навсегда07:23
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"