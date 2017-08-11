Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат

11.08.2017 18:21

Спроби аргументувати відмову в наданні зброї Україні не витримує критики, зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст у статті для Atlantic Council, передає УНН.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст у своїй статті аргументував помилкову думку щодо того, що не потрібно США озброювати Україну.

За його словами, експерти стоять на позиції, що Сполученим Штатам не потрібно озброювати Україну. Стверджуючи це тим, що Росія сильніша України та може випередити будь-яку ескалацію, а уряд України корумпований і не заслуговує такої підтримки.

Ці аргументи засновані на сивих міфах, застарілих аналізах і неповному розумінні політики Кремля і американських інтересів.

В "Do not Arm Ukraine" Майкл Брендан Догерті стверджує, що "Україна - це глибоко розділена країна", повторюючи сумнозвісну оцінку національної розвідки ЦРУ з 1990-х років, в якій говорилося, що Україна може розколотися на дві частини. Але це передбачення виявилося неправдивим, і, хоча відмінності між сходом і заходом України не зникли, вони значно зменшилися з 2014 року.

Також, Догерті помилково стверджує, що "російськомовні українці бачать в Сполучених Штатах повалення демократії в 2015 році". По-перше, він, ймовірно, мав на увазі 2014 рік, коли президент Віктор Янукович втік після масових акцій протесту. По-друге, переважна більшість українців говорять російською, і переважна більшість українців вітали від'їзд Януковича після того, як він або замовив, або дозволив використовувати снайперів проти демонстрантів. Це правда, що Кремль торгує брехнею, що Сполучені Штати несуть відповідальність за повалення Януковича, але воно набуло невеликої тяги навіть у тих частинах країни, де співчуття до Москви колись було значним. Ця симпатія значно скоротилася через тривалу в Кремлі війну в Україні.

Також, Догерті зазначає, що "уряд у Києві виявився неефективним або безнадійно корумпованим", що в кінцевому підсумку вводить в оману. При Порошенкові реформа в Україні була вражаючою. Уряд очистив банківський сектор, впровадив прозору систему державних закупівель та перейшов до єдиної ринкової ціни на природній газ. Ця остання міра прибрала найбільш корумпований сектор країни, зняла залежність від Росії щодо газу і скоротила бюджетний дефіцит на 80 відсотків. Хоча корупція залишається серйозною проблемою, МВФ і ЄБРР дають Україні хороші оцінки, тим більше, що ці зусилля відбуваються в розпал війни.

Сполучені Штати зацікавлені в підтриманні миру в Європі, і в силі НАТО і Європейського союзу. Кремль прагне послабити ці обидві інституції. Найбільш економічним способом протистояти ревізіоністської політики Кремля є збільшення вартості його агресії в Україні. Завдяки Конгресу ми підвищуємо економічні витрати Москви за допомогою санкцій. Але цього не достатньо.

Ще одна помилка в статті Догерті - це думка про те, що російська громадськість, як і уряд Путіна, "готова втратити війська в бою". Фактично, численні опитування Левада-центру, головної російської виборчої установи, показують, що росіяни не хочуть, щоб їх солдати билися в Україні. З цієї причини Путін приховує втрати від громадськості.

Факти про те, що війна українців з Кремлем в глухому куті, і що марно посилати в Україну протитанкову зброю - помилкові. Адже кожен день є жертви, Москва взяла сотні додаткових квадратних кілометрів території України. Надання протитанкових ракет допоможе перешкодити Москві отримати більше.

Також є твердження, що відправка зброї може викликати розкол між Сполученими Штатами і його основними європейськими союзниками. Поки Німеччина і Франція виступають проти цього кроку, німецькі офіційні особи, сказали, що якщо Сполучені Штати нададуть зброю, вони все одно будуть співпрацювати з Вашингтоном в пошуках миру в Україні.

Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України, коли вона відмовилася від своєї ядерної зброї в 1994 році. Надання оборонної зброї Україні буде виконувати це зобов'язання і підніме вартість війни для Москви. Згодом це може допомогти переконати Кремль піти з Донбасу. Навіть якщо цього не станеться, це змусить Москву витрачати додаткові ресурси на Україну і змусить їх двічі подумати про те, щоб кинути виклик США в країнах Балтії, де наші зобов'язання НАТО змусили б нас реагувати більш рішуче. Надання оборонної зброї Україні фактично знижує ймовірність небезпечного протистояння США і Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не раніше ніж за три місяці вирішуватимуть питання надання Україні летальної зброї, і лише оборонної, а не наступальної - через загрозу повномасштабної війни.

Источник: unn.com.ua