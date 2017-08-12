МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ

12.08.2017 12:31

Пока пациентам Киевского городского родильного дома №2 (КМПБ) рассказывают об отсутствии элементарных медикаментов и недостатке финансирования, семья главного врача обладает элитной недвижимостью.

Согласно данным электронной декларации в семье Татьяны Пехньо есть дом на 719 кв. м с земельным участком в 16 соток в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Дом до недавнего времени был записан на 90-летнюю свекровь. Также имеется квартира на 32 кв. м в Киеве и 11 соток земли в Лалово (Закарпатская обл.). Дополнительно семья уложилась в строительство квартиры на 122,5 кв. м и паркоместа, где именно - неизвестно. Об этом сообщает Bihus.info.

Пехньо задекларировала Hyndai Santa FE мужа (в 2008 г. за 7 тыс. долл.) и Suzuki Grand Vitara сына (2008 г. за 27 тыс. долл.). Также у дочери Пехньо ранее была HONDA CR-V (от 20 тыс. долл.). В настоящее время она также является владелицей дома 300 кв. м в Дмитровке. Также супруги Пехньо задекларировали немало наличности, в среднем 50 тыс. долл. и 2,90 млн грн.

Согласно декларации, Татьяна Пехньо зарабатывает около 22 тыс. грн на месяц. Муж Татьяны Пехньо, ​​Василий Пехньо, ​​ученый, сейчас возглавляет Институт общей и неорганической химии. Согласно его декларации, среднем месячный доход составляет 27 тыс. грн (зарплата, пенсия и помощь от государства). Сын пока учится на медика, дочь также медик.

На просьбу объяснить состояние семьи, Татьяна Пехньо настаивала, что они не такие уж и впечатляющие: “Наше состояние это не только состояние наше с мужем, а многолетнее и всей нашей семьи. Дом (здание) приобретен родителями мужа, 16 лет назад. По состоянию на сегодняшний день зданию 23 года. Рыночная стоимость составляет около 20 тыс. у е.“

Вместе с тем, за 20 тыс. долл. (около полумиллиона гривен по нынешнему курсу) сейчас в Петропавловской Борщаговке найти дом не удалось. Самый дешевый вариант, площадью в 16 раз меньше дом Пехньо стоит 35 тыс. долларов.

Между тем пациентки, которые попадали в КМПБ №2 за последние несколько лет, рассказывают с одной стороны об отсутствии в больнице элементарных медикаментов, с другой - о “добровольно-принудительных“ благотворительных взносах.

Елена (имя изменено) попала в КМПБ №2 в 2015г. Туда ее привезла "скорая помощь", когда ночью у беременной началось кровотечение. В роддоме не оказалось даже кровоостанавливающих препаратов, их посреди ночи послали искать мужа Елены: “Это была 2 часа ночи. “Иди ищи круглосуточную аптеку, здесь какая-то есть за углом, но мы не знаем, она круглосуточная“. Он нашел эту аптеку - она ​​была закрыта, затем пока поймал такси - таксист тоже не знал, где есть круглосуточная аптека, пока нашли, то есть минут 40 его не было, только через 40 минут, когда он привез лекарства, мне начали что-то делать“.

Не оказалось в родильном даже пеленок: “Спросили, привезла я белье постельное. Сказала - нет конечно, я не знала. На меня накричали: что типа вы куда едете, вы же в больницу едете, что мы вам будем стелить, как вы собираетесь спать. Затем спросили, есть ли у меня одноразовые пеленки - я сказала “нет, конечно“, она тоже накричала, что у них нет денег, чтобы меня спонсировать. Когда я написала заявление о том, что я хочу поехать под свою ответственность, на меня накричали и не могли выпустить, пока я не купила внизу в аптеке и не вернула 2 одноразовые пеленки, которые они мне с таким криком ночью выдали“.

Специалиста по УЗИ тоже не было, девушку на ультразвук отправили утром, когда уже было поздно: “Когда я его на УЗИ спросила есть ли какой-то шанс сохранить ребенка он мне буркнул - “Вы вообще смотрите, что с вас выходит“. То есть это цитата. Выслушала лекцию о том, что я неблагодарная, что у них нет финансирования, они и так делают что могут. Говорю, вы же ничего не делали всю ночь, ребенка не сохранили“.

При этом роженицы рассказывают о “добровольно-принудительных“ благотворительных взносах, которые необходимо оплатить в больнице перед родами.

“О нем (взносе- Ред) я узнала на собрании, которое устраивают для тех, кто хочет рожать в этом роддоме. - рассказывает киевлянка Анна Козак, которая рожала в КМПБ №2 прошлого года. Объявили, что вместе со всеми документами надо будет принести оплаченный в кассе корешок на сумму 2 тыс. грн. После родов документа о проплате на руках не остается - корешок забирают в родильном при оформлении.

А на многочисленных форумах беременные женщины и мамы много обсуждают, сколько стоят в КМПБ №2 т н. “Роды по договоренности“, то есть когда роженица предварительно неофициально договаривается с врачом и роды принимает именно он. За последние несколько лет по разным врачам называют суммы от 500 до 1000 долларов.

Вместе с тем главный врач отрицает существование в ее больнице неофициальных договоренностей. Что касается официального благотворительного взноса - утверждает, что он добровольный и фиксированной суммы нет. По словам самой Пехньо, ​​при бюджетном финансировании в 28 млн грн в год, общая сумма благотворительных взносов (денежная и вещевая помощь) составляет около 7-8 млн грн. За счет этих средств больница перекрывает недостаток бюджетного финансирования для закупки продовольствия, лекарств и оборудования.

Источник: bagnet.org