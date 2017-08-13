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Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
Украинцев ожидают традиционные "ценовые качели". Снижение цен коснется картофеля, яблок, на которые как раз сезон. А вот хлеб продолжит дорожать, особенно это касается социальных сортов (украинский круглый, батон и их аналоги, в зависимости от региона), регулирование цен на которые Кабмин отменил с 1 июля. Финаналитики говорят, что доллар начнет расти, а эксперты топливного рынка в связи с этим прогнозируют рост цен на нефтепродукты.
ВАЛЮТА И ТОПЛИВО. Эксперты финрынка подтвердили нам свой прогноз о том, что с осени время дешевого доллара закончится, он снова пойдет в рост. Уже в первой декаде сентября доллар вернется к отметке 26 грн/$, считает экономист Иван Никитченко: "Ожидаю плавной девальвации гривни даже к концу августа, а к концу сентября курс дойдет до 26,1—26,2".
Старший аналитик "Forex Сlub в Украине" Андрей Шевчишин дал более жесткий прогноз: "Ориентир — 27,5 грн/$ к концу сентября, из-за оживления деловой активности и роста спроса на валюту".
Опираясь на оценки финансистов, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн дал такой прогноз по ценам на бензин: "Никаких потрясений не ждем, но если доллар укрепится, будет подорожание. Доллар — на гривню, и литр бензина — на гривню". Сейчас средняя цена литра А-95 — 24,9 грн/л.
А вот автомобильный газ уже дорожает. Эксперты объясняют это его дефицитом на рынке и прогнозируют дальнейший рост цен. "На последнем аукционе стоимость ресурса перевалила за 20 тыс. грн/т в опте. Это значит, что в рознице цена будет 13—13,5 грн/л", — говорит Куюн. На сегодня она — в диапазоне 10,14—10,79 грн/л.
ПРОДУКТЫ. Украинцев ждет дешевый борщовый набор и фрукты, прежде всего яблоки, уверен директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко: "В сентябре цены на них упадут на 15—20%, или до 4—5 грн за килограмм картофеля, моркови, свеклы, до 5—6 грн/кг подешевеют лук и капуста. Украинские яблоки будут стоить 16—18 грн/кг. Особенно хорошо подешевеют помидоры, уже сейчас их можно найти по 6—7 грн/кг, а в сентябре может быть и по 4 грн". А вот яйца, по мнению Дорошенко, подорожают на треть — до 16—18 грн/дес.
Цены на свинину стабилизируются на 95—100 грн/кг, а вот молоко прибавит в цене еще 4—5% (60—80 коп/л), уверен аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Евгений Дворник. Также эксперт говорит о возможном спекулятивном росте цен на гречку. Ее соберут всего около 150 тыс. тонн, или на 10% меньше. В итоге килограмм развесной гречки может подорожать на 4—5 грн, т. е. до 30—32 грн.
ЖИЛЬЕ: ДОМА И В ГОСТЯХ. На рынке жилья ситуация разнонаправленная. Если цены на квартиры, прежде всего в элитных новостройках, продолжат плавно снижаться, то аренда будет дорожать. По оценке специалиста одной из консалтинговых компаний Романа Герасимчука, в Киеве, где идет наиболее активное строительство, предложение в 10 раз превышает спрос на новое жилье. Насколько подешевеет жилье, эксперт не прогнозирует, но отмечает, что экономсегмент (смарт-квартиры и 1—2-комнатные квартиры площадью 50—60 кв. м) в цене не упадет. Сейчас "квадрат" в таком жилье стоит 10—13 тыс. грн в зависимости от района застройки. С арендой ситуация другая.
"Август-сентябрь — горячая пора на рынке аренды недвижимости в крупных городах. Традиционно здесь подскочат цены на квартиры, потому что ожидается наплыв студентов. Как правило, они арендуют не только дешевое жилье — собираясь вскладчину, студенты в состоянии арендовать и двухкомнатные квартиры на 3—4 человека", — рассказала нам риелтор Ирина Лукьянова. По ее оценкам, стоимость аренды вырастет на 4—10%. Например, однушка в спальном районе будет стоить не 5 тыс. грн, а 5,2—5,5 тыс. без "коммуналки".
Хорошая новость для тех, кто не успел отдохнуть летом. Цены на турпутевки в бархатный сезон будут дешевле летних, правда, не на все направления. "Традиционно подешевеет пляжный отдых в Турции, Хорватии, Черногории, там можно ожидать падения на 5—15%. То же касается и Украины", — рассказал "Сегодня" Владислав Кифарук, менеджер столичного турагентства. — А вот экскурсионные, особенно автобусные туры в Европу подешевеют вряд ли — "бархат" традиционно высокий сезон, популярный среди возрастной категории".
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, доллар, украинцы, хлеб
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