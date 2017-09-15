Розенко заявляет о возможном повышении «минималки» до 4000 грн.

15.09.2017 07:58

Согласно проекту Государственного бюджета Украины, очередное повышение минимальной заработной платы состоится уже в 2018 году. Ее уровень должен составить более 3 700 гривен.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, информирует Правительственный портал.

"На сегодняшний день в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более 3 700 гривен. Хотя недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе. И я надеюсь, что в процессе работы над Госбюджетом в Верховной Раде мы покажем, когда до такой цифры мы сможем довести уровень минимальной зарплаты", - сказал он.

Розенко подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы вдвое в этом году привело к существенной легализации зарплат и росту доходов работников бюджетной сферы.

"Помните, как нас пугали и огромной инфляцией, и потерей рабочих мест, и закрытием предприятий? Вместе с тем, мы не увидели никакого роста безработицы, ни одно мощное крупное предприятие не закрылось в результате повышения минимальной зарплаты. Напротив - это привело к значительной легализации заработных плат, заработные платы работников бюджетной сферы существенно выросли по сравнению с 2016 годом", - заметил вице-премьер-министр.

"Т.е. никакого негатива от повышения минимальной заработной платы мы не увидели. Поэтому таким курсом, я убежден, власть пойдет и дальше", - подчеркнул Розенко.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн. По данным министра социальной политики Андрея Ревы, после повышения минимальной зарплаты количество новых плательщиков единого социального взноса увеличилось на 400 тысяч.