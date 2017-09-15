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Розенко заявляет о возможном повышении «минималки» до 4000 грн.

15.09.2017 07:58
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Розенко заявляет о возможном повышении «минималки» до 4000 грн.

Согласно проекту Государственного бюджета Украины, очередное повышение минимальной заработной платы состоится уже в 2018 году. Ее уровень должен составить более 3 700 гривен.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, информирует Правительственный портал.

"На сегодняшний день в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более 3 700 гривен. Хотя недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе. И я надеюсь, что в процессе работы над Госбюджетом в Верховной Раде мы покажем, когда до такой цифры мы сможем довести уровень минимальной зарплаты", - сказал он.

Розенко подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы вдвое в этом году привело к существенной легализации зарплат и росту доходов работников бюджетной сферы.

"Помните, как нас пугали и огромной инфляцией, и потерей рабочих мест, и закрытием предприятий? Вместе с тем, мы не увидели никакого роста безработицы, ни одно мощное крупное предприятие не закрылось в результате повышения минимальной зарплаты. Напротив - это привело к значительной легализации заработных плат, заработные платы работников бюджетной сферы существенно выросли по сравнению с 2016 годом", - заметил вице-премьер-министр.

"Т.е. никакого негатива от повышения минимальной заработной платы мы не увидели. Поэтому таким курсом, я убежден, власть пойдет и дальше", - подчеркнул Розенко.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн. По данным министра социальной политики Андрея Ревы, после повышения минимальной зарплаты количество новых плательщиков единого социального взноса увеличилось на 400 тысяч.



Теги: Донбасс, минимальная зарплата, повышение, государственный бюджет
 
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