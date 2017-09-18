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Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
Странам Европы необходимо и в дальнейшем оказывать четкую поддержку Украине, ведущей борьбу с агрессией России.
Как передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, такая точка зрения была озвучена бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Отмечается, что делегация иностранных политиков, которую возглавил Расмуссен, накануне совершила визит в некоторые регионы Донбасса. Члены делегации узнали, какая сейчас ситуация в районе проведения АТО, а также как Москва нарушает подписанные в Минске договоренности.
«Сейчас, когда на территории Украины находятся более срока тысяч российских военных и пророссийских боевиков, Европе нужно и далее занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины», - отметил Расмуссен.
Ранее волонтер Евгений Дикий на своей странице в Facebook писал, что судя по тому, как российское руководство реагирует на возможность предоставления США для Украины летального вооружения, есть основания надеяться на то, что Вашингтон примет позитивное решение для Украины.
Теги: Донбасс, Европа, НАТО, АТО
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