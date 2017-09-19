Совет Европы: В Украине от ненависти страдают цыгане и геи

19.09.2017 22:39

Европа советует избавляться Украине от ксенофобии. Совет Европы советует украинским властям обратить внимание на рост ксенофобии в обществе и защитить наиболее уязвимые группы населения. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, который был опубликован во вторник, 19 сентября, передает Укринформ.

Так, в последние годы в Украине наблюдалось обострение насилия против представителей ЛГБТ-сообщества.

В свою очередь, мишенью расовой дискриминации в Украине, являются цыгане. В отчете говорится, что цыганских детей чаще исключают из школ, их больше травят и запугивают одноклассники. Кроме того, для многих ромов является большой проблемой получить документы, удостоверяющие личность.

В Совете Европы обращают внимание, что украинская стратегия защиты и интеграции этнического меньшинства ромов до 2020 года, которая была принята в 2013 году, до сих пор не была профинансирована.

Также авторы отчета констатируют, что на фоне антироссийской риторики, вызванной незаконной аннексией Крыма Россией и вооруженным конфликтом на Донбассе, усилилась религиозная вражда и напряжение между различными церквями. Таким образом, на востоке Украины в категории уязвимых к дискриминации групп населения добавились и переселенцы.

"Беженцы в Украине сталкиваются со значительными вызовами в повседневной жизни: они не получают социальных выплат, не имеют доступа к социальному жилью и курсов украинского языка", - отмечается в отчете.

Напомним ранее, в ООН озвучили три главные проблемы мира: дефицит доверия, бюрократия и ксенофобия.