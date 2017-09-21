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Луценко представил Украине нового военного прокурора сил АТО

21.09.2017 19:40
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Луценко представил Украине нового военного прокурора сил АТО

С сегодняшнего дня в Украине начал свою работу новоназначенный военный прокурор Олег Цицак. Область его действия – Антитеррористическая операция. Такую информацию в Краматорске сегодня озвучил Юрий Луценко, председатель Генеральной прокуратуры Украины. 

Как информирует replyua.net, в Генпрокуратуре обнародовали данные, что в церемонии представления нового военного прокурора участвовали руководитель Военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос, Павел Жебривский – глава областной военно-гражданской администрации, представители СБУ, а также областное руководство Национальной полиции и командование антитеррористической операции. 

Генеральный прокурор Украины рассказал немного о своем коллеге. Он заявил, что новоназначенный прокурор за время службы показал себя как активный и действенный руководитель, а также выразил убежденность в том, что Олег Цицак способен проводить продуктивную работу. Кроме того, давая некоторые установки новому прокурору АТО, Луценко отметил: «Нужно обращать свое внимание на отношение к населению. Нам нужно защищать и воевать за него не меньше, чем украинскую землю». 



Теги: Донбасс, Луценко, прокурор, АТО
 
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