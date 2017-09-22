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“Проклятие Корбана”: Филатов рассказал о мистических событиях вокруг дела его соратника
Тяжба по делу Геннадия Корбана тянется с октября 2015 года. За это время сменилось несколько судей, а обвинявший политика и его соратника городского голову Днепра Бориса Филатова в организации Иловайского “котла” боец “Торнадо” Юрий Помазан трагически умер. О мистике в деле Корбана на своей странице в соцсети написал мэр Филатов, передает “Диалог.UA”.
“Происходящие вокруг "дела Корбана" события навевают некоторые размышления. Вначале один судья, его судивший, пошел в расход, вчера - второй. Даже человек в розовом пальто пропал в неизвестном направлении... А помните ряженного из "Торнадо", который во всех телевизорах рассказывал, что мы организовали Иловайский котел? Нету его...Убило дома током”, - написал Филатов.
Бывший боец батальона “Торнадо” Юрий Помазан с позывным "Наум" погиб 26 июня от удара током. В 2015 году на выборах городского головы Днепра он был техническим кандидатом Александра Вилкула. Тогда военный заявлял, что Корбан с Филатовым организовали страшный “котел” в Иловайске. Он так же обвинил политиков в коррупции и краже крупной суммы.
Ранее Филатов написал пост-исповедь об аресте Геннадия Корбана и подковерных играх политиков. Он также готовится принять в своем городе Михаила Саакашвили и его соратников в рамках всеукраинского турне.
Теги: Украина, Донбасс, Иловайск, суд, коррупция, Днепр, мистика, Саакашвили
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