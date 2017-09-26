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"Обстоятельства для нас складываются шикарно!" - Вовнянко обратил внимание на важные мировые события, которые сыграют на руку Украине
Победа на выборах в Германии Христианско-демократического союза Ангелы Меркель - прискорбное для Кремля событие, а для Украины - очень позитивное. С таким заявлением выступил известный украинский блогер и писатель Дмитрий Вовнянко, передает "Диалог.ua".
"Россия сильно надеялась на изменение политической ситуации в Европе из-за смены правящих партий на Западе", - отметил украинец, уточнив, что путинский режим проиграл по всем фронтам: власти Франции, США, Великобритании и Германии весьма критично настроены в отношении агрессивной РФ.
Он также призвал украинцев не драматизировать из-за прохождения в немецкий Бундестаг любящих РФ националистов "Альтернатива для Германии". "У них и раньше там хватало и популистов, и сторонников Пуйла - Меркель со всеми ими справлялась", - напомнил Вовнянко.
Большим позитивом для Украины, со слов блогера, также является визит в Украину президента Польши, а также реанимация ГУАМ (организация за демократию и экономическое сотрудничество Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы), который Кремль яростно ненавидит.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Германия, Российская Федерация, Меркель
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