Самолетам запретили летать над местом взрыва боеприпасов в Калиновке до 1 октября

28.09.2017 08:15

Продлен запрет на выполнение полетов над местом горения складов с боеприпасами в Винницкой области до 23:59 1 октября.

Об этом сообщили в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), пишет "Интерфакс-Украина".

Ограничение действует в радиусе 12 км, высотой до 4 250 метров, тогда как первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты.

Ранее "Страна" сообщала, что над Винницей, где взрываются склады с боеприпасами, запретили полеты самолетов. "Украэроцентр" после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области. Запрет действовал до 2:59 28 сентября 2017 года.

Источник: https://strana.ua