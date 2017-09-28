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Самолетам запретили летать над местом взрыва боеприпасов в Калиновке до 1 октября

28.09.2017 08:15
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Продлен запрет на выполнение полетов над местом горения складов с боеприпасами в Винницкой области до 23:59 1 октября.

Об этом сообщили в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), пишет "Интерфакс-Украина".

Ограничение действует в радиусе 12 км, высотой до 4 250 метров, тогда как первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты. 

Ранее "Страна" сообщала, что над Винницей, где взрываются склады с боеприпасами, запретили полеты самолетов. "Украэроцентр" после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области. Запрет действовал до 2:59 28 сентября 2017 года.

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Калиновка, запрет, самолеты
 
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