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Порошенко разъяснил подробности закона о реинтеграции Донбасса

06.10.2017 18:48
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Порошенко разъяснил подробности закона о реинтеграции Донбасса

Украинский лидер Петр Порошенко в своем обращении к украинскому народу заявил, что проект закона, который был принят депутатами Рады, об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над территорией Донбасса, которая находится под временной оккупацией пророссийских боевиков, не дает никакой возможности Российской Федерации ввести свои «миротворческие войска» на восток Украины, о чем информирует пресс-служба главы государства. 

Как информирует replyua.net, по словам Петра Порошенко, принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса позволяет не только разрешить вопрос с миротворческой миссией, но также и поможет освободить заложников. 

В это же время Петр Порошенко заявил: «Закон позволяет нам усилить собственную позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как государство, являющееся агрессором, Россия не будет никакого права иметь на принятие участия в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории, в частности и неподконтрольным украинским властям зонам на границе между Украиной и РФ». 



Теги: Донбасс, закон, Порошенко
 
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