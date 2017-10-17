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Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева набирает обороты: здание Рады окружили бойцы батальона "Азов"
Участники митинга под стенами Верховной Рады пытаются поговорить с народными депутатами Украины, чтобы высказать им свои требования. По состоянию на 10:30 17 октября в Киеве возле Верховной Рады Украины собралось несколько десятков митингующих с флагами "Руха нових сил", который возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что активисты рассредоточились возле входов в комитеты Рады на улице Садовой и пытаются поговорить с народными депутатами. Кроме того, к зданию Парламента также подошли бойцы "Азова".
Согласно сообщениям очевидцев, две группы людей с флагами подтвердили, что к нардепам у них есть три основных требования: создать Антикоррупционный суд, отменить неприкосновенность депутатов и принять новое избирательное законодательство. Также участники акции протеста опровергли, что сегодняшний митинг связан с подорожанием тарифов ЖКХ и продуктов питания в Украине.
Теги: Донбасс, Киев, митинг, Верховная Рада, батальон "Азов", Саакашвили
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