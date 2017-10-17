Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе

17.10.2017 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе

Известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент России Владимир Путин, крайне обеспокоенный возможным арестом своих денег и личных активов своих друзей на Западе, может предложить новый план решения конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

Пионтковский отмечает, что Путин попытался сделать первый шаг – "миролюбивое" предложение о миротворцах на Донбассе, однако под "российскую дудку" играть никто не стал, поэтому инициатива фактически провалилась. Другие варианты тоже могут прогореть, поэтому путинское окружение уже понимает, что для того чтобы спасти свои деньги, России нужно будет, как минимум, уйти из Донбасса.

Впрочем, подчеркивает он, Путин все-таки не пойдет на полный вывод российских войск из Донбасса, так как подобные действия станут де-факто политической смертью кремлевского вождя, поэтому он будет пытаться "выскочить из петли" наименьшей ценой.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, войска, конфликт, Запад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх