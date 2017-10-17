Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе

17.10.2017 09:51

Известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент России Владимир Путин, крайне обеспокоенный возможным арестом своих денег и личных активов своих друзей на Западе, может предложить новый план решения конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

Пионтковский отмечает, что Путин попытался сделать первый шаг – "миролюбивое" предложение о миротворцах на Донбассе, однако под "российскую дудку" играть никто не стал, поэтому инициатива фактически провалилась. Другие варианты тоже могут прогореть, поэтому путинское окружение уже понимает, что для того чтобы спасти свои деньги, России нужно будет, как минимум, уйти из Донбасса.

Впрочем, подчеркивает он, Путин все-таки не пойдет на полный вывод российских войск из Донбасса, так как подобные действия станут де-факто политической смертью кремлевского вождя, поэтому он будет пытаться "выскочить из петли" наименьшей ценой.