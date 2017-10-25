Власти намерены пересчитать украинцев в 2020 году

25.10.2017 12:41

Украинские власти намерены провести перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, отметив, что его подготовка и проведения обойдется бюджету в 2 млрд грн, передают fakty.ua.

«У нас запланирована перепись населения в 2020 году согласно соответствующим законам Украины, постановлений правительства… По нашим расчетам, минимум 2 млрд гривен будет стоить техническая подготовка и проведение переписи населения», — сказал чиновник.

При этом он указал, что перепись является единственным инструментом, который позволяет получить стопроцентную картину уровня и качества жизни украинцев.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на 1 августа численность населения Украины составила 42 млн 456 тыс. человек, что на 128,5 тыс. человек меньше, чем на начало года.