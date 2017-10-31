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Появилось видео, как НАБУ под песню "Наутилуса" задерживало сына Авакова. ВИДЕО

31.10.2017 17:51
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Появилось видео, как НАБУ под песню "Наутилуса" задерживало сына Авакова. ВИДЕО

В сети появилось видео задержания сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Видео было опубликовано на YouTube канале сайта "Политека".

На ролике видно, как Александра выводят из подъезда жилого дома около десятка детективов НАБУ в форме.

При выходе из подъезда, Александр Аваков поприветствовал автора видео поднятой рукой, после чего его увезли.

"Страна" ведет хронику событий, связанных с сыном Авакова.

Также сообщалось, что к зданию НАБУ подтягивают автобусы с Нацгвардией.

 



Теги: Донбасс, задержание, Аваков, нацгвардия, НАБУ
 
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