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В Раде признали: мир считает конфликт на Донбассе гражданской войной
Страны Запада рассматривают вооруженный конфликт на Донбассе как гражданскую войну в Украине, а не военную агрессию со стороны России, на чем настаивает официальный Киев. Об этом сообщила вчера вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид во время дискуссии "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план" в Киеве, передает lifedon.com.ua.
Нет ни одного юридического документа, который бы устанавливал, что Россия является стороной этого конфликта – есть только политические декларации в виде постановления ВР о признании России агрессором, напомнила она.
"Что касается помощи, я могу сказать, что много международных организаций, как и Евросоюз, готовы предоставлять гуманитарную помощь, но они готовы предоставлять помощь Украине в результате последствий внутреннего конфликта. Никто не хочет брать на себя ответственность, чтобы признать Россию стороной этой войны, этого конфликта", – сказала О. Сыроид.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, гражданская война, Российская Федерация, конфликт, агрессия, оккупация, Верховная Рада
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