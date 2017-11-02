Курса доллара в ноябре: эксперты рассказали, чего ждать украинцам

02.11.2017 19:47

Курс продажи безналичного доллара в Украине в октябре вырос на 0,9% до 26,89 грн, наличного – на 1,1% до 26,89 грн.

Об этом свидетельствуют данные информационно-исследовательского центра ГК ForexClub, передает Сегодня.

Аналитики центра пояснили "Сегодня", что гривня стабилизировалась благодаря выравниванию баланса спроса и предложения валюты. "Однако спекулятивное давление сохранялось", – подчеркивают эксперты.

По прогнозам специалистов, курс гривни в ноябре может находиться в диапазоне 26,5 – 28 грн за доллар. Средний курс продажи наличного евро в Украине в ноябре может колебаться в диапазоне 30 – 32 грн. Диапазон колебания курса продажи наличного рубля в ноябре может составить 0,45 – 0,47 грн/руб.

"Повышение учетной ставки НБУ уменьшит спекулятивное влияние на гривню и сдержит рост цен на потребительском рынке. Но, с другой стороны, усиливать давление будет ликвидность, которая формируется из-за рекордных остатков средств на Едином казначейском счете", – отмечает старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

Как сообщалось, об этой угрозе стабильности гривни заявили и в Совете Нацбанка. В Совете подчеркнули, что ликвидность банковской системы находится на беспрецедентно высоком уровне, а потому могут возникнуть "более существенные риски стабильности денежной единицы Украины, чем в предыдущие годы". В то же время Правление Нацбанка не видит фундаментальных причин для девальвации гривни и объясняет осенний рост курса доллара влиянием сезонных и психологических факторов.

Кроме того, как отметил Шевчишин, рост мировых цен на нефть стимулирует удорожание критического импорта – природного газа, антрацита, топлива, что будет негативно отражаться на курсе гривни.

"Внешнеторговый баланс остается отрицательным, с опережением импорта над экспортом. Согласно бюджетным прогнозам на 2018 год, дефицит внешней торговли расширится, и окажет давление на золотовалютные резервы", – отмечает эксперт.

Также, по данным аналитиков, негативные ожидания усиливаются из-за предстоящих выплат по госдолгу, что тоже повышает спекулятивные опасения. По оценкам НБУ, в следующем году выплаты государства и госкомпаний составят более 11 млрд долларов. Специалисты отмечают, что покрыть дефицит платежного баланса возможно за счет привлечения валютного ресурса на внутреннем рынке, а также размещения еврооблигаций. Кроме того, Украине важно сохранить сотрудничество с МВФ, без которого риски возрастут еще сильнее.

Оказывать влияние на гривню также будут тенденции на мировых рынках – курс доллара и цены на сырьевых рынках. В декабре ожидается повышение процентной ставки, поэтому доллар США может укрепиться против евро. А так как в структуре украинского экспорта 40% занимают европейские страны, гривня конкурентно снизится, отмечают эксперты.

Напомним, сегодня, 2 ноября, официальный курс доллара в Украине немного повысился - до 26,88 грн. Банковские обменники торгуют "зеленым" в среднем по 26,85/26,92 грн.

Источник: https://from-ua.com