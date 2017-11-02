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Порошенко бессилен, к власти придет Тимошенко
Все версии скандала
Украина обречена на досрочные выборы, Соединенные Штаты Америки «сливают» нашу страну.
Об этом, комментируя обыски у сына главы МВД Арсена Авакова и его задержание, сообщил со ссылкой на версии «политикума», политолог Сергей Таран.
Задержание сына главы МВД Арсена Авакова украинский политикум объясняет исключительно скрытыми причинами. Таран сводит все озвученные версии к четырем теориям.
Согласно первой, президент Украины Петр Порошенко «наехал» на Авакова из-за конкуренции за силовые структуры. И поэтому якобы теперь украинцев ждет распад коалиции и досрочные выборы.
«PS. Оказывается, Порошенко руководит НАБУ?», — иронично замечает Таран.
Вторая теория заключается в том, что США «сливают» Украину.
«С Порошенко «невозможно договориться» о формате мира с Россией, и поэтому после распада коалиции и досрочных выборов к власти придет Тимошенко, которая снисходительнее относиться к соглашению с Московией о мире», — объясняет теорию политолог.
Согласно еще одной, озвученной «политикумом», теорией, обыски и задержания — это — исключительно инициатива НАБУ, которое занимается собственной политической карьерой. Для Агентства, якобы, главное заявить о резонансном деле, а если дело развалится, можно всегда сказать, что у нас «плохие суды».
Четвертая теория состоит в том, что Саакашвили через заместителя председателя НАБУ Гизо Углаву расшатывает коалицию и планирует досрочные выборы. «Это фол последней надежды для Михо, который, возможно, «согласовывал действия» с американцами. Президент бессилен», — комментирует политолог.
«Сейчас эти версии, или их модификации активно пропагандируются разнообразными экспертами и партиями. Но что интересно — адепты всех конкурирующих конспирологических теорий невольно доказывают, что НАБУ превращается в политический инструмент в чьих-то скрытых за ширмой руках», — подытожил Таран.
В свою очередь, нардеп Сергей Лещенко заявляет, что вся афера с «рюкзаками Аваковым» является классической коррупционной историей, которых происходит тысячи в год по всему миру. По его словам, сын министра получает заказ министерства пошить рюкзаки. Деньги выводят через конвертационный центр. Рюкзаки по параметрам выходят на треть меньше заявленного размера и хуже по качеству. В итоге — сына министра задерживают.
«Что произошло бы в Германии, Италии или даже Польше? Вечером того же дня министр объявил бы об отставке. Партия, которая делегировала его во власть, извинялась бы перед народом. Что происходит в Украине? Министр привлекает полицию и Нацгвардию мешать проведению следственных действий. Угрожает обуздать НАБУ. Его партия шантажирует коалицию, а дерьмометы — пишут пасквили на сайте, где жена Авакова является акционером. Вопрос — сколько мы это будем еще терпеть?», — отметил Лещенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко, Тимошенко
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