Под выборы Порошенко пообещал подкинуть пенсионерам денег

25.02.2019 15:20

В марте и апреле жители Украины, которые получают минимальную пенсию, получат дополнительные выплаты. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал «112.Украина», об этом в ходе совещания в Пенсионном фонде сегодня заявил президент Петр Порошенко.



«В 2015-2016 годах, когда государству приходилось каждую копейку Пенсионного фонда давать для армии и защиты государства, было принято решение совершенно оправданное, что возможности для индексации пенсий нет… Но сегодня нам удалось найти возможности, чтобы возвратить пенсионерам и прежде всего тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной, – индексацию 2015-2016 годов. Согласно подсчетам, мы вышли на цифру 2410 гривен», - заявил Порошенко.



Более того, глава государства пояснил, что компенсация пенсий будет касаться только тех, кто в результате индексации, возобновление которой состоится 1 марта, получит небольшую сумму.