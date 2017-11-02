- Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями15:02
- Возрадуйся, студент! Минобразования запретило закрывать общежития на ночь14:47
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Подписан важный меморандум между Канадой и Украиной13:58
- Срочно: полиция Киева пошла на экстренный шаг, каждый под угрозой13:45
- Украина получит безвиз еще с одним государством13:33
- ВСУ начали испытания зенитных ракет над Черным морем13:15
- На Чернобыльской АЭС появится новое хранилище радиоактивных отходов13:00
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями
В четверг, 2 октября, на всей территории Украины ожидается повышение температуры, во многих областях синоптики прогнозируют дожди, в некоторых регионах возможен мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, мокрый снег сегодня ожидается в восточных регионах, на остальной территории пройдут дожди.
Самая теплая погода сегодня ожидается на Прикарпатье, где воздух прогреется до 15 градусов, на остальной территории синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Однако довольно теплая погода может сопровождаться сильными порывами ветра, которые в отдельных областях будут достигать двадцати метров в секунду. В Киеве сегодня будет дождливо, в дневные часы температура воздуха составит около 9 градусов со знаком плюс. Напомним, что сотрудники Гидрометцентра ранее дали прогноз на ноябрь.
Согласно информации синоптиков, этот месяц выдастся довольно теплым, средняя температура будет колебаться от 1 до 7 градусов со знаком плюс. Также синоптики сообщили, что осадки в ноябре не должны превысить климатическую норму. До конца этой недели в Украине сохранится плюсовая температура в дневные часы, однако осадки не прекратятся.
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму
- В выходные в Украине будет аномально жарко
- Синоптики обещают Донбассу ветер до 22 м/с
- Мнение политолога: И все же Донбасс ожидает судьба Приднестровья
- На днях Украина получит новую американскую военную помощь
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями15:02
- Возрадуйся, студент! Минобразования запретило закрывать общежития на ночь14:47
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- Sony "реинкарнировала" робота-собаку "Aibo" (ВИДЕО)14:20
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Подписан важный меморандум между Канадой и Украиной13:58
- Срочно: полиция Киева пошла на экстренный шаг, каждый под угрозой13:45
- Украина получит безвиз еще с одним государством13:33
- Лига Европы: букмекеры не верят в победу украинских команд13:25
- ВСУ начали испытания зенитных ракет над Черным морем13:15
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР