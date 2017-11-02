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В Украине повязали ближайшего соратника Саакашвили
Бывшего руководителя военной полиции министерства обороны Грузии Мегиса Кардаву задержали при въезде на территорию Украины по поддельному паспорту.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на грузинские СМИ, передает УП.
Кардаву, которого разыскивает Интерпол, обвиняют в Грузии в совершении убийств, пытках заключенных и организации тайной слежки за политическими оппонентами.
Также сообщается, что он находился в ближайшем окружении бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили.
По информации СМИ, Кардава был доставлен в Киев, его ожидает экстрадиция в Грузию.
В 2012 году соратник Саакашвили оставил Тбилиси и с 2013 года находится в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры. В 2014 году его заочно приговорили к 9 годам тюрьмы.
Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Грузия требует его экстрадиции.
24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.
В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.
27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.
28 октября Михэил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.
30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михэила Саакашвили.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, паспорт, Саакашвили
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