Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет

04.12.2017 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет

Представители правоохранительных ведомств пересекутся в Вашингтоне, отметил посол

Конфликт между НАБУ и ГПУ из-за инцидента со взяткой и раскрытием тайных агентов попытаются уладить на американской земле.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, представители правоохранительных ведомств Украины соберутся в посольстве Украины в США.

"Уже здесь директор НАБУ Артем Сытник, руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий приедет, приедут руководители правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры. Думаю, мы здесь в посольстве их объединим", – заявил Чалый.

Дипломат уточнил, что от Генпрокуратуры будет не глава ведомства, а его заместитель Евгений Енин.

Напомним, на днях стало известно о задержании агента НАБУ сотрудниками СБУ по санкции ГПУ на даче взятки чиновнице Государственной миграционной службы, предлагая ей совершить неправомерные действия. В НАБУ обвинили ГПУ и СБУ в том, что они сорвали спецоперацию антикоррупционеров, которая была спланирована для раскрытия участников организованной преступной группировки в ГМС.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко, говоря о "разборках" силовиков, заявил, что это напоминает больше латиноамериканский карнавал. Он отметил, что конкуренция между правоохранительными органами должна быть в меру и не выходить за рамки.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: политика, Украина, США, Донбасс, НАБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх