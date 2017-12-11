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Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

11.12.2017 15:30
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Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что движение поездов Российской Федерации существенно снизит вероятность возникновения террористических актов в нашей стране, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина».

В своем сообщении чиновник отметил: «Я полностью приветствую такой шаг России, пускай ездят где хотят, кроме Украины. Негативных последствий для нас никаких не будет. И даже наоборот, снижается риск любых террористических актов». Также министр добавил, что в обход Украинского государства Российская Федерация пустила порядка шестидесяти пассажирских и тридцати грузовых поездов. 

В свою очередь бывший председатель «Укрзализныци» Александр Завгородний заявил, что железная дорога, которая была построена Россией в обход Украины, не принесет никакого ущерба украинской железнодорожной компании. Согласно его словам, ветка, о которой идет речь, проходила по границе между странами никогда в эксплуатации «Укрзализныци» не была. Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что российская госкомпания РЖД с 11 декабря 2017 года полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на линию, которая идет в обход Украины. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, отмена, поезда
 
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