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Канада возобновила разрешение на поставки оружия в Украину

13.12.2017 19:58
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Канада возобновила разрешение на поставки оружия в Украину

Наша страна дополнила перечень стран, в которые Канада разрешает экспортировать свое оружие, о чем, ссылаясь на официальный журнал канадского правительства, пишет «Укринформ». Как сообщает replyua.net, в сообщении говорится: «Украиной был дополнен автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию».

Исходя из сообщения, можно сделать вывод, что правительство Канады сняло де-факто эмбарго на продажу Украинскому государству канадского оружия, которое существовало на протяжении многих лет. Примечательно, что соответствующее решение вступает в силу сразу же после того, как будет опубликовано. 

Насколько известно, Automatic Firearms Country Control List – автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию определяет государства, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям продавать оружие. В настоящее время в такой список входят тридцать девять стран мира, в частности, Саудовская Араваия, Колумбия, Ботсвана, Россия, а теперь уже и Украина. В это же время стоит отметить и тот факт, что экспорт оружия в Канаде подлежит жесткому контролю, и то, что Украина была включена в список «разрешенных» государств означает, что отныне канадская оборонная индустрия имеет юридическое право подавать в МИД запросы на экспорт в Украину спецоборудования.



Теги: Донбасс, Канада, оружие
 
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