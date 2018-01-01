Валютный курс может взлететь до 50 грн за долл, если власть не выполнит требования МВФ

01.01.2018 19:20

К концу минувшего года МВФ подал сигнал, что пока не готов обсуждать следующий транш. В Национальном банке заявили, что это может угрожать финансовой стабильности в 2018 году.

Об этом говорится в статье в «Радио Свобода».

Советник премьера, в прошлом вице-премьер Словакии Иван Миклош считает, что еще не все потеряно. Если Украина ускорится и за зиму-весну выполнит ключевые требования фонда, деньги еще могут поступить.

«Если в этом будет прогресс, то где-то в первом-втором квартале будет транш. И будут также переговоры о последующих траншах», — говорит он.

Однако проблемы в сотрудничестве есть, и они в следующем году могут отразиться даже на курсе валют.

«Далее очень важно, чтобы программа продолжалась, когда ее не будет. Украина может иметь проблемы со стабильностью финансовой системы », — говорит он.

Однако правительство и Верховная Рада просто не имеют другого выхода, как работать для получения транша, предупреждает Миклош.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, настроен менее оптимистично относительно перспектив финансовой помощи от фонда.

Хотя размер внешнего долга уже около 80% ВВП, и его обслуживание стоит около 5% ВВП в год, все же, Украина пока не может без внешних вливаний, говорит эксперт.

И в следующем году потребность во внешних финансах в Украине — 7 миллиардов долларов. Их можно было бы занять у МВФ, ЕС и на внешних рынках. Однако если фонд откажется давать деньги — остальные кредиторы воспримут это как сигнал и также попридержат выплаты, говорит Устенко.

«Где мы возьмем 7 миллиардов? Мы же не хотим курс 50 гривен (за доллар — Пророк). И вот представьте себе, что у вас золотовалютных резервов 19 миллиардов, из которых чистых резервов 7 миллиардов. Тогда что, альтернатива — брать эти 7 миллиардов. Которые есть в резервах, пытаться пускать их на рынок», — говорит экономист.

А такие шаги будут угрожать новым витком кризиса, который достигнет своего масштаба в конце 2018 года.

Если же власть захочет избежать такого пессимистического сценария, то будет вынуждена уже в январе одобрить антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ. До того времени, скорее всего, Украина будет только обещать МВФ решительные шаги, говорит экономист.

А еще дополнительным бременем может стать решение английского Апелляционного суда. Ведь в середине января 2018 ожидается решение по замороженному долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов — по «долга Януковича».

«Шансы есть, что их придется возвращать», — отмечает Устенко.

Источник: https://from-ua.com