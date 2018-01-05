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«Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»

05.01.2018 22:10
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«Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»

В субботу 6 января на Ледовой арене "Альтаир" в УХЛ состоится стартовый матч 2018 года – "Донбасс" примет "Динамо".


В последней на данный момент встрече дончане в непростом матче одержали 22-ю победу в сезоне благодаря шайбе Владислава Лугового на исходе 50-й минуты встречи. После этого дончане встретились с двумя другими командами из первой тройки УХЛ  и в обеих встречах добыли уверенные победы.

Лучший бомбардир дончан Илья Коренчук, благодаря очередному голу, сохраняет за собой чистое первое место и в списке бомбардиров дончан в матче с "Динамо" – на счету у белоруса 10 очков (3 гола и 7 ассистов). На втором месте по-прежнему двоевластие – у Алексея Вороны и Александра Александрова по 7 очков (1+6).

Удастся ли дончанам с мажорной ноты стартовать в новом году, узнаем в эту субботу. Начало матча в 18:30, прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.



Теги: Донбасс, спорт, хоккей
 
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