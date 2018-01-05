Изменения в ВНО и переподготовка учителей: новшества украинского образования в 2018 году

05.01.2018 10:40

Реформа затронет прежде всего средние общеобразовательные школы

В прошлом 2017 году Верховная Рада проголосовала за реформу украинского образования. Начинает свой старт она с 2018 года. Сайт "Сегодня" разобрался, какие изменения произойдут в образовании в этом году.

Старт 12-летней школы и переподготовка учителей

Первоклассники, которые пойдут в школу в 2018 году, будут учиться 12 лет. В новом законе предусмотрено разделение среднего образования на три уровня: начальное образование длительностью четыре года; базовое среднее образование длительностью пять лет; профильное среднее образование продолжительностью три года.



В 2018 году начнется реформа начального образования. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней.

Обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования – с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.



То есть завершится преобразование школы в 2030 году.

Чтобы запустить "Новую украинскую школу" нужно переобучить учителей. Министерство образования хочет к 1 сентября переподготовить 22 тысячи учителей начальных классов. Для этого из бюджета выделяется 386,6 млн гривен. Получается, на подготовку одного учителя уйдет 17,6 тыс.; помогать с обучением учителей будут правительство Финляндии и международные организации.

Для старта "Новой украинской школы" министерство создало новый стандарт образования.

"Создание нового стандарта начального образования – это был сложный шаг, который предусматривал переосмысление и применение новых подходов. Мы должны были вырваться из прокрустового ложа только исключительно знаний. И, думаю, нам это удалось. В будущем, возможно, еще будут замечания к стандарту, потому что мы все растем, меняемся, но тот документ, который существует сегодня, – он действительно инновационный и он вдохновляет", – отметила министр образования Лилия Гриневич.

При этом, как отмечает министр: суть нового стандарта, его ключевые принципы: "признание и содействие развитию талантов каждого ребенка".

С введением нового учебного стандарта должны измениться содержание и результаты обучения, методики преподавания. Новый подход предусматривает партнерство и наставничество в отношениях между учителем и учащимися, поддержку детей, развитие у них критического мышления, самоуважения и уверенности в себе. Предполагается ориентировать обучение на развитие умений, возрастных особенностей ребенка, формирование компетенций, необходимых для решения жизненных проблем.

Зарплаты учителей увеличатся

По принятому закону об образовании, минимальная зарплата учителя должна быть не меньше четырех прожиточных минимумов. На сегодня это 6800 гривень.

Но с 1 января 2018 года учительская зарплата резко не вырастет, а будет подниматься постепенно. В этом году ее повысят на 25%.

Например, зарплата учителя без категории увеличится с 4853 грн до 6202 гривень на месяц. Учитель первой категории получит вместо 6417 грн 8045 грн. А учитель высшей категории, который получал 6841 – 8577 гривень.

В общем повышенные зарплаты получат более 400 тыс. учителей.

"Реформа может произойти только тогда, когда мы инвестируем в наших педагогов. И я об этом говорила на всех уровнях власти – на самых высоких, в Кабинете Министров. Потому что нельзя требовать повышения квалификации, новых методов преподавания, реализации академической свободы, если мы не инвестируем в нашего учителя и нашего преподавателя", – прокомментировала Гриневич.

Новая учебная среда

Кроме введения 12-летки и повышения учителям зарплат для старта "Новой украинской школы" нужно изменить образовательную среду. Поэтому на 2018 год правительство выделило 1 млрд гривень на обеспечение учеников младших классов учебными средствами и мобильной мебелью.

По словам министра образования Лилии Гриневич, инвестиции в младшую школу будут идти как из государственного бюджета, так из местных. Новая мебель и учебные средства нужны для реализации новых методик обучения.

"Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти – часть средств дает государство, другую часть – местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебным средствами и мобильными мебелью, так как для реализации новых методик нужно новое образовательная среда, и должны его обеспечить", – отметила Лилия Гриневич.

Во втором квартале этого года Минобразования должно завершить разработку новой программы обучения для начальных классов.

Новые правила ВНО

Поступать в 2018 году можно по сертификатам ВНО за 2016, 2017 и 2018 год. Но баллы по иностранному языку вузы будут принимать только по результатам ВНО 2018 года. Это связано с тем, что ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам впервые будет в виде тестов двух уровней сложности: В1 и В2. Первый, В1 — для учеников, изучавших язык в школе на стандартном уровне, а второй, В2 — для изучавших углубленно.

Также тесты будут включать аудирование — выполнение заданий на слух. Русского языка на ВНО в качестве иностранного больше не будет.

В 2018 году ВНО по украинскому языку придется сдавать выпускникам профтехучилищ и колледжей. Это даст возможность оценить уровень подготовки в школах, профтехучилищах и колледжах, считает директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий. Иностранный язык в виде ВНО придется сдавать также поступающим на магистратуру.

Минимального балла для поступления на большинстве специальностей не будет. Для участия в конкурсе можно подавать сертификаты с любыми баллами. Однако на три специальности – "Медицина", "Стоматология" и "Педиатрия" – проходной балл будет 150 по предметам биология, химия или математика. Меньший балл допускается только по украинскому языку.

Источник: https://www.segodnya.ua