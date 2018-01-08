Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина

08.01.2018 13:18

Исходя из некоторых решений Русской православной церкви, которые действуют и в Украинской православной церкви Московского патриархата, крещения, совершаемые в Киевском патриархате, признаны недействительными. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такое мнение озвучил богослов Кирилл Говорун. По его словам, подобные решения отражают нормы средневековья, но пока им не удастся противостоять.



«Когда эти решения принимались, они сопровождались комментариями богословов, что эти решения противоречат другим решением РПЦ и в целом другим практикам православной церкви. Например, УПЦ МП принимает крещение в католической церкви. В связи с этим в одной церкви крещение католиков принимается, а крещение, которое осуществляется среди православных юрисдикций, но не получивших признание, не принимается. Это является противоречием», - подчеркнул богослов.



Как известно, вечером 31 декабря в Запорожье самоубийца, выпрыгнувший из окна квартиры, убил ребенка - двухлетнего мальчика. Семья малыша обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой о проведении церемонии похорон ребенка, но тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата.

Источник: http://replyua.net