- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- Идет похолодание: достаём пуховики13:30
- Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина13:18
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- ВВС США провели масштабную разведку над аннексированным Крымом12:00
- Кравчук: Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом11:30
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Дан пугающий прогноз о войне в Украине11:00
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов10:46
- Названо главное условие вступления Украины в Евросоюз10:30
Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина
Исходя из некоторых решений Русской православной церкви, которые действуют и в Украинской православной церкви Московского патриархата, крещения, совершаемые в Киевском патриархате, признаны недействительными. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такое мнение озвучил богослов Кирилл Говорун. По его словам, подобные решения отражают нормы средневековья, но пока им не удастся противостоять.
«Когда эти решения принимались, они сопровождались комментариями богословов, что эти решения противоречат другим решением РПЦ и в целом другим практикам православной церкви. Например, УПЦ МП принимает крещение в католической церкви. В связи с этим в одной церкви крещение католиков принимается, а крещение, которое осуществляется среди православных юрисдикций, но не получивших признание, не принимается. Это является противоречием», - подчеркнул богослов.
Как известно, вечером 31 декабря в Запорожье самоубийца, выпрыгнувший из окна квартиры, убил ребенка - двухлетнего мальчика. Семья малыша обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой о проведении церемонии похорон ребенка, но тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Запорожье, трагедия, церковь
- В Запорожье спасают подорвавшегося мальчика с Донетчины
- "Не там ищем", - Нусс заявил, что виновника иловайской трагедии нужно искать в Кремле
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Донецкая область может стать для Украины богатым источником собственного газа
- С участием "Росатома" в Донбассе запустили суперпечь
- В Артемовске поделились опытом партнерства власти и бизнеса
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира13:40
- Идет похолодание: достаём пуховики13:30
- Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина13:18
- «Киношные» итоги-2017: организаторы «Золотого глобуса» раздали заветные статуэтки12:58
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- ВВС США провели масштабную разведку над аннексированным Крымом12:00
- Конец света 2018: что говорят предсказания11:48
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет