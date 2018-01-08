Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина

08.01.2018 13:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Запрет отпевать малыша в Запорожье: названа истинная причина

Исходя из некоторых решений Русской православной церкви, которые действуют и в Украинской православной церкви Московского патриархата, крещения, совершаемые в Киевском патриархате, признаны недействительными. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такое мнение озвучил богослов Кирилл Говорун. По его словам, подобные решения отражают нормы средневековья, но пока им не удастся противостоять. 

«Когда эти решения принимались, они сопровождались комментариями богословов, что эти решения противоречат другим решением РПЦ и в целом другим практикам православной церкви. Например, УПЦ МП принимает крещение в католической церкви. В связи с этим в одной церкви крещение католиков принимается, а крещение, которое осуществляется среди православных юрисдикций, но не получивших признание, не принимается. Это является противоречием», - подчеркнул богослов.

Как известно, вечером 31 декабря в Запорожье самоубийца, выпрыгнувший из окна квартиры, убил ребенка - двухлетнего мальчика. Семья малыша обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой о проведении церемонии похорон ребенка, но тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, Запорожье, трагедия, церковь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх