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Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия

10.01.2018 13:36
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Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия

Арис Толер, исследователь проекта BellingCat по вопросам Евразии и Восточной Европы, утверждает, что на Донбассе находятся гранатометы PSRL-1, однако полк «Азов» и Нацгвардия Украины отрицают эту информацию. Как передает replyua.net со ссылкой на Голос Америки, «мнения» сторон разделились. 

Сайт «Обозреватель» обратился к пресс-службе «Азова», чтобы там прокомментировали ситуацию. Оказалось, что у них был гранатомет, однако сейчас в «Азове» утверждают, что не располагают летальным оружием. Впрочем, в июле прошлого года «Азов» не раз хвастался использованием этих гранатометов. Были опубликованы даже фото с ними. Хотя Толер допускает, что украинские добровольцы могли, конечно, просто учиться ими пользоваться. 

Толер подчеркнул, что уже невозможно отрицать тот факт, что гранатометы были на вооружении у полка, но, не исключено, что оружие потом вернули на склад. Эксперт добавил, что ему очень хотелось бы узнать, где сейчас находится это оружие. «Нерешенный вопрос в этом исследовании в том, где гранатометы размещены сейчас. Они однозначно находились у линии фронта несколько месяцев назад», - отметил Толер. 



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, скандал
 
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