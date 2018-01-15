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Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»

15.01.2018 22:08
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Бывший главарь так называемой "луганской народной республики" Игорь Плотницкий в настоящее время находится на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

«По нашим материалам, Плотницкий находится на территории России. И это пока все, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами», – отметил Гуськов в комментарии украинским СМИ.

Ранее группа ИС сообщала о том, что «переворот в лнр» стал следствием столкновения интересов Курченко и Плотницкого

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, ЛНР, Плотницкий
 
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