Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»

15.01.2018 22:08

Бывший главарь так называемой "луганской народной республики" Игорь Плотницкий в настоящее время находится на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

«По нашим материалам, Плотницкий находится на территории России. И это пока все, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами», – отметил Гуськов в комментарии украинским СМИ.

Ранее группа ИС сообщала о том, что «переворот в лнр» стал следствием столкновения интересов Курченко и Плотницкого.

Источник: http://sprotyv.info