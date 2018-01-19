"Минские договоренности зашли в тупик", - Назарбаев неожиданно призвал вводить миротворцев ООН на Донбасс и границу с Россией

19.01.2018 11:22

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе зашли в тупик. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что лидер США Дональд Трамп не против того, чтобы перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска, передает "Диалог.UA".

Об этом Назарбаев заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: давай в другом месте. Я говорю: давайте", - отметил лидер Казахстана.

По его мнению, местом проведения новых переговоров может стать город в Казахстане. "Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - резюмировал Назарбаев.