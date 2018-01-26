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Смена ПДД: украинских водителей ждет новый сюрприз
Верховная Рада приняла законопроект о реформировании сферы парковки, который вступит в силу через полгода после его подписания президентом Украины Петром Порошенко
Об этом сообщает https://politeka.net со ссылкой н Знай.
«Законопроект должен был быть подписан в ближайшее время. Он вводит революционные методы. В частности, революционность в том, что он создает реальный правовой механизм привлечения владельца автомобиля к административной ответственности. Такие нормы действуют с 2015 года, но они практически не применяются», – отметил нардеп Павел Фролов.
Не менее важным пунктом, по словам парламентария, является обязательная видеофиксация. Так, водителей смогут привлечь к ответственности только в том случае, если у правоохранителей будут фото и видеодоказательства.
Всего, по словам Фролова, будет шесть видов нарушений – превышение скорости, проезд на красный цвет, двойная сплошная, остановка и стоянка, проезд по тротуарам. Зафиксированные нарушения будут отправлять в реестр административных правонарушений МВД.
Теги: Украина, Донбасс, водитель, ПДД
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