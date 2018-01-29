Газ снова подорожает: СМИ сообщили о новом "сюрпризе" от МВФ

29.01.2018 21:57

Власти Украины планируют до начала лета 2018 года выполнить уже взятые на себя перед МВФ обязательства, среди которых — введение абонплаты на газ.

Об этом пишет Realist, отмечая, что данные условия прописаны в меморандуме с фондом.

Как говорится в материале, абонплату на газ Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела еще в 2017 году, однако под давлением общественности комиссия это решение приостановила.

Сейчас же для выполнения меморандума это решение придется возобновить.

Абонплата - тариф на транспортировку и распределения газа. Ее размер планируют привязать к мощности газового счетчика. Чем больше газа он может пропустить, тем выше будет абонплата. Средний ее размер может составлять 50−100 грн/мес.

Напомним, в Международном валютном фонде отмечают, что предоставление финансовой помощи было задержано из-за того, что украинское правительство отстало от графика проведения реформ. Помимо создания Антикоррупционного суда, кредитор хочет получить соглашение о повышении цен на природный газ для населения.

Источник: https://from-ua.com