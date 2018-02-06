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Американское оружие для Украины даст Кремлю преимущество для "контрудара"
Решение администрации Трампа о поставках в Украину противотанковых комплексов Javelin поднимает сразу несколько важных вопросов, решения которых пока что нет. Но ответы на эти вопросы можно спрогнозировать, исходя из ситуации, сложившейся на данный момент в противостоянии России и Украины и не только. Об этом пишет в The Washington Post американский политолог Эндрю Боуэн, передает segodnya.ua.
В ответ на вопрос "Как ракеты Javeline меняют картину происходящего?" Боуэн отмечает: "В случае дальнейшего наступления со стороны России ракеты Javelin обеспечат нарастание российских потерь (хотя эти потери придутся, главным образом, на марионеточные вооруженные формирования, а это слабое сдерживающее средство для России). Американские ракеты Javelin – система современная и дорогая (246 тыс. долларов за залп) – очень эффективны, но не являются единственной возможностью для укрепления украинских противотанковых возможностей. Например, украинская же оборонная промышленность выпускает вполне действенные противотанковые ракеты, которые обходятся в несколько раз дешевле".
По мнению эксперта, еще дополнительно есть опасения, что ракеты Javelin попадут в руки противника Украины – боевиков на Донбассе.
"В текущих отчетах говорится, что они должны оставаться в центре Украины, под бдительным надзором американских инструкторов. Даже если их придется применить для подавления прорыва российских вооруженных формирований, еще вопрос, удастся ли их развернуть достаточно быстро или в достаточно большом количестве, чтобы изменить ход конфликта. Не говоря уже о том, что нынешний конфликт ведется, в основном, с использованием артиллерии", – отмечает Боуэн.
На вопрос "Что США потеряют, отправляя оружие на Украину?" Боуэн отвечает: "В случае дальнейших переговоров Соединенные Штаты могли бы надавить на Россию, пригрозив прислать Украине летальное оружие. А теперь, вероятно, США потеряли рычаг давления на Украину, позволяющий заставить ее осуществить давно обещанные изменения во внутренней политике, вроде борьбы со свирепствующей коррупцией".
На вопрос "Как, вероятнее всего, ответит Россия?" Боуэн отвечает, что Москва, скорее всего, просто возобновит боевые действия и использование своих марионеточных войск, чтобы сеять еще больше разрушения и хаоса в обнищавшем регионе.
"Возможно, что самый вероятный сценарий – эскалация со стороны России – сработает в Украине. Но Россия привержена использованию неконвенциональных действующих лиц, таких как сети организованной преступности, в неожиданных местах. Укрепление своей роли в Сирии, наращивание давления в странах Балтии или высиживание какого-нибудь нового плана в Афганистане – все эти опции доступны для России", – отметил эксперт.
По его мнению, отправка США ракет Javelin в Украину сейчас приносит небольшую пользу с военной точки зрения, при этом повышая риск эскалации конфликта с Россией.
"Однако, в отличие от 2014 года, риск эскалации не привязан к одной Украине. Это дает России преимущество выбора, где и как ответить", – заключает эксперт.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.
Также о предоставлении летального вооружения Украине рассказали и в Госдепе США. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний. В то же время в Госдепе не исключают возможности безвозмездной передачи Украине оборонного вооружения, согласно заложенным в новом бюджете США средствам.
12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, который предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, боевики, ракетный комплекс, летальное вооружение
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