Пьяным за руль: водителей порадовали "хорошей" новостью

14.02.2018 09:20

Украинским водителям сообщают, что устройства для измерения алкоголя в крови оказались недействительными. Большинство алкотестеров, находящихся на балансе в полиции, имеют просроченную сертификацию.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший высокопоставленный сотрудник Департамента ГАИ Украины, который опубликовал ответ Министерства здравоохранения на адвокатский запрос, - пишет Politeka.

По словам источника, суд не назначил наказание водителю, которого поймали пьяным за рулем по той причине, что алкотестер, которым проверяли нарушителя, оказался просроченным.

"Вниманию водителей! Это – датирована 31 января 2018 года ответ заместителя министра здравоохранения. Так вот, в этом письме чиновник информирует адвоката, срок сертификации прибора "Drager Alcotest 6810" закончился еще 10 февраля 2015. С тех пор "Драгер" не проходил повторную сертификацию, и он исключен из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения", – пояснил адвокат.

Поэтому результаты проверки данными приборами следует считать недействительными. А это в свою очередь приведет где бесчисленного количества оправданий для водителей-нарушителей. Поэтому сейчас МВД и Нацполіція должны немедленно принять меры, чтобы исправить ситуацию.

Источник: https://from-ua.com