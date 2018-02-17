Главный дипломат Путина сделал резкое заявление по закону о реинтеграции Донбасса

17.02.2018 09:26

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров резко раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euronews, передает apostrophe.ua.

Так, журналист спросил российского министра, как соотносятся Минские соглашения и данный закон. По словам Лаврова, соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, они были одобрены Совбезом ООН.

"И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета безопасности ООН, которое обязательно к исполнению", - заявил Лавров.

Кроме того, он отметил, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминаний о Минских соглашениях.

"По сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики Минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства", - сказал Лавров.

Как сообщал "Апостроф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает военный путь возвращения оккупированных территорий.