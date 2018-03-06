- Кремль сгоняет военные машины с символикой ООН к границе с Украиной10:39
- Патруль ОБСЕ попал под прицел на Донбассе10:21
- В «ДНР» сделки украинских нотариусов считают "мошенническими"10:02
- "Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию21:42
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды20:57
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения20:15
- Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова19:57
Кремль сгоняет военные машины с символикой ООН к границе с Украиной
Жители города Новороссийск, что в Краснодарском крае РФ, сфотографировали российскую военную технику, на которую была нанесена аббревиатура UN. Как передает replyua.net, таким образом, появилось очередное доказательство того, что Кремль не намерен выполнять Минские договоренности.
Отметим, что Новороссийск располагается буквально за несколько десятков километров от керченской переправы, а также в нескольких сотнях от Ростова, находящегося очень близко от оккупированного Донбасса, были замечены бензовозы российских Вооруженных сил с нанесенной на них символикой Организации Объединенных Наций.
Подконтрольные Кремлю российские военные такую же технику использовали в 2014-м году, когда пребывали на «учениях» на границе с Украиной. На то время террористы использовали голубые каски, являющиеся характерными для миротворческих войск ООН. Однако в процессе вторжения на нашу украинскую территорию оккупанты сняли все опознавательные знаки.
Отметим, что провокационными действиями в ночь на понедельник, 5 марта, террористы опять продемонстрировали, что не намерены соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению «режима тишины».
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, граница, военная техника, миротворцы
- К границам Украины приблизилась российская военная техника
- "Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
- Патруль ОБСЕ попал под прицел на Донбассе10:21
- В «ДНР» сделки украинских нотариусов считают "мошенническими"10:02
- "Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США09:42
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 марта09:11
- “Сонечки мо-ло-дцы”, - волонтер показал вооружение сил АТО, защищающее Новолуганское от “ру***ого мира”09:00
- Перемирие, которое не продержалось и суток: в Сети появились кадры из обстрелянного боевиками Счастья. ВИДЕО08:11
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса07:33
- За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ07:24
- В Сеть “слили” первые кадры с места взрыва авто в центре оккупированного Донецка. ВИДЕО07:11
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Кремль сгоняет военные машины с символикой ООН к границе с Украиной10:39
- Патруль ОБСЕ попал под прицел на Донбассе10:21
- В «ДНР» сделки украинских нотариусов считают "мошенническими"10:02
- "Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США09:42
- ФК "Шахтер" вложит миллиард гривен в развитие спорта в Мариуполе09:20
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 марта09:11
- “Сонечки мо-ло-дцы”, - волонтер показал вооружение сил АТО, защищающее Новолуганское от “ру***ого мира”09:00
- Боевой десантный корабль России вошел в акваторию Средиземного моря08:46
- В Китае разработали мобильное приложение для поиска туалетов08:35
- Перемирие, которое не продержалось и суток: в Сети появились кадры из обстрелянного боевиками Счастья. ВИДЕО08:11
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Назван лучший фрукт для снижения артериального давления18:46
- Что делать при простуде: важные правила13:38
- 5 дельных советов начинающим фрилансерам09:45
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды08:50
- Как бороться с весенним авитаминозом: действенные способы08:10
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- В Донецк согнали бронетехнику
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев