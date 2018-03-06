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На проспекте Победы в Киеве перевернулся военный броневик

06.03.2018 18:29
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На проспекте Победы в Киеве перевернулся военный броневик

6 марта на проспекте Победы в Киеве возле станции метро "Нивки" перевернулся военный бронеавтомобиль "КрАЗ Кугуар". Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, передают vesti-ukr.com.

"ДТП без пострадавших. Автомобиль на военных номерных знаках. По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения из-за нарушения правил дорожного движения другим водителем и начал выворачивать руль. Повернул в снег, из-за чего и перевернулся ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие участники движения не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Также неизвестно, какому подразделению принадлежит автомобиль "КрАЗ Кугуар".



Теги: Украина, Донбасс, Киев, полиция, ДТП, броневик
 
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