Хаос, много погибших и крови: Грицак назвал цели кураторов Рубана

09.03.2018 20:30

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак ответил на предположения о том, что задержанный с огромным арсеналом Владимир Рубанмог не знать истинного содержимого своего груза, а также сообщил, какие цели преследовали его кураторы.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", об этом глава СБУ рассказал на брифинге, посвященном громкому задержанию на Донбассе.

В частности, Грицак отметил, что слова о том, якобы "кто-то кому-то подбросил какое-то оружие" выглядят совершенно нелепо, особенно если участь информацию, которой располагают спецслужбы.

"У нас есть намного больше информации, которую мы обнародуем вам по просьбе процессуальных руководителей", – пообещал он.

Кроме того, глава СБУ заверил, что служба "обязательно предоставит документальные свидетельства того, что планировались массовые теракты".

"Из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киев. И на вопросы – там же мирные люди, там же дома мирных людей – это никого на самом деле не волнует. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови, речь шла о как можно большем числе погибших", – подчеркнул он.

В то же время, она назвал цели, которые ставились кураторами перевозчиков оружия.

"Как говорили их кураторы из "ДНР" и Москвы, должно быть много крови, много трупов должен быть хаос, вследствие чего люди должны выйти на улицу, а войска должны вернуться из зоны АТО в Киев, чтобы показать, что в Украине гражданская война", – добавил Грицак.

При этом сам Рубан – "просто исполнительный механизм в чужих руках".

Источник: https://www.segodnya.ua