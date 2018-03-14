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Украинским спортсменам запретят участвовать в соревнованиях на территории РФ

14.03.2018 11:52
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Украинским спортсменам запретят участвовать в соревнованиях на территории РФ

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта бойкотировать все спортивные мероприятия на территории России.

Об этом сообщает издание « Советский спорт».

Брынзак рассказал, что решение не посещать соревнования, было принято на уровне министерства.

«Наша сборная не примет участия в этапе Кубка мира в Тюмени», — отметил он.

Он добавил, что решение не являлось своего рода приказом. Представители сборных встретились с министром Ждановым и обговорили все тонкости и нюансы сложившейся ситуации.

На вопрос, советовался ли президент украинского биатлона, со своими спортсменами он ответил:

«Со спортсменами я не советовался, так как еще не видел их. Сейчас они в Осло», — закончил Брынзак.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Россия, Донбасс, спорт, бойкот
 
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