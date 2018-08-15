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Эксперт рассказал, как сильно зависит Украина от падения российского рубля и чего ждать украинцам
Граждане Украины могут не тревожиться из-за взлета российского рубля, так как на гривне это никоим образом не отразится.
Об этом рассказал кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, передает "Диалог.UA". Ранее в НБУ рассказали, когда укрепится гривна и падение остановится. По его словам, российский рубль наполовину зависит от цен на сырье и от того, какой объем продаж энергоресурсов в стране. Если завтра нефть или газ рухнут в цене, то российский рубль взлетит моментально.
Однако он отметил, что в Украине курс зависит от другого и связь с российской валютой небольшая. Невмержицкий убежден, что у нас валюта закреплена сразу за несколькими отраслями, основной из которых является зерновая продукция.
С Россией наша валюта связана исключительно одним объемом торговли, но если верить официальным данным, с каждым годом данный показатель уменьшается. Рубль летит в тартарары, санкции США продолжают крушить российскую нацвалюту Названы три главных сценария, которые прогнозируют рост курса американской валюты в Украине к 2021 году в среднем от 30 до 33,5 гривны за доллар.
Источник: www.dialog.ua
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, рубль
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