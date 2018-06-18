Главная / Новости / Украина / «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»
Последние новости раздела
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику12:10
- Грозовой фронт задержится в Украине, - прогноз Гидрометцентра11:48
- Засуха поднимет цены на хлеб и муку10:35
- Правила подачи заявления в ЗАГС изменились10:17
- Известная украинская группа попала в жуткое ДТП: есть пострадавшие10:03
- Климкин: Россия готовит новую ловушку на Донбассе09:45
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
«Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»
18.06.2018 13:28
Сегодняшняя встреча «Нормандского формата» в Париже пройдет на уровне помощников лидеров «четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин уточнил: «Помощники лидеров „Нормандского формата“ встречаются в Париже в понедельник». По его словам, Россию традиционно будет представлять Владислав Сурков.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Сурков, нормандский формат
Читайте также:
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко
- “Не уйдет с Донбасса”, - Портников спрогнозировал, чем обернется увольнение Суркова
- "Не позорьте лишний раз себя и Россию" - строки из письма российского писателя президенту РФ
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо13:10
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику12:10
- Грозовой фронт задержится в Украине, - прогноз Гидрометцентра11:48
- Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену11:31
- Трамп пригрозил возобновлением военных учений с Южной Кореей в случае провала переговоров с КНДР11:12
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Засуха поднимет цены на хлеб и муку10:35
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»