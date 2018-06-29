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«Она сидеть не будет, это уже ясно, только отомстить самим»: Зайцеву заметили гуляющей у клиники в Харькове
29.06.2018 09:00
Елену Зайцеву, которая является главной подозреваемой в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове в октябре 2017 года, заметили на улице в городе. В частности, как информирует replyua.net, издание «Город Х» обнародовало снимки, на которых видно, как Зайцева сидела на лавочке возле Центральной клинической больницы №5 в окружении своих подруг и женщины-конвойной. Издание отмечает, что горожане не на шутку возмущены происходящим.
Одна из местных жительниц Харькова заявила в комментарии: «Она не будет сидеть, это уже ясно. Вот вам и правосудие. Только отомстить самим». В свою очередь еще одна харьковчанка высказала свои возмущения так: «Как-то по-тихому происходят процессы по этому делу. Или не проходят?».
Через некоторое время в прокуратуре Харьковской области подтвердили информацию о том, что Елена Зайцева действительно была вне стен СИЗО. Как сообщили правоохранители, обвиняемую вывозили в клинику.
Теги: Донбасс, Харьков, СИЗО, ДТП, больница
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