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В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска

06.07.2018 20:48
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В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, находящихся в группе профессионального риска.

Пресс-служба Минздрав сообщает, что обязательно вакцинируют от кори медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников заведений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, Пограничная служба Украины, Государственная служба охраны), а также студентов учебных заведений без ограничения возраста.

По данным ведомства, для проведения прививок этих групп будут использованы запасы вакцин, которые были закуплены в предыдущие года. В Минздраве отмечают: «В соответствии с действующим законодательством, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается, как реагирование на вспышку кори. По состоянию на 27 июня 2018 год в Украине 852 тыс. доз вакцин».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, корь, вакцинация
 
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