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Новые правила начисления субсидий: депутаты подложили украинцам очередную "свинью"
Кабинет министов не перестает удивлять украинцев. Уже в который раз там пересмотрели программу субсидий, и вот то из этого получилось. Если у вас имеется квартира площадью 120 кв или дом - более 200, есть машина, которой не более 5 лет - помашите субсидии ручкой.
Эту информацию сообщает Факти ICTV.
Кроме того, проститься с субсидией придется, если один из членов семьи находится на заработках за границей. Разве что он задекларирует свои доходы и уплатит единый социальный взнос.
Также согласно новому постановлению, изменятся социальные нормативы потребления газа.
По словам министра соцполитики Украины Андрея Ревы, система субсидий учит людей экономить.
"За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 млрд. куб м в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не располагает людей к экономии", - заявил он.
Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко добавил, что ни в одной стране мира столько людей не получает субсидии, как в Украине.
"Собственно, цена на газ стала причиной бешеного роста числа субсидиантов. Они открыли ящик Пандоры, 8,6 млн домохозяйств из 14 млн домохозяйств получают льготы и субсидии. Это беспрецедентно, ни в одной стране мира такого нет. В Польше 2% поляков получают субсидии, в Эстонии до 5% получают субсидии, во Франции исключительно на аренду жилья дают субсидии. Каждая страна находит свой путь. Главная нагрузка идет на отопительный сезон. Заложили монетизацию субсидий на осень 2019 года, то есть, кто-то другой будет разгребать эту ситуацию", - подчеркнул он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, правила, депутаты
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