Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты

16.07.2018 20:30

Накопленные копейки охотно принимают супермаркеты и со скрипом — финансовые учреждения

В Украине из оборота постепенно выводят монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. НБУ весной объявил о прекращении их чеканки. Новые копейки в обращение не запускают, а в торговых точках суммы с копейками в случае отплаты наличными должны округляться. При этом у многих запасливых граждан остались немалые монетные запасы в копилках — пришло время с ними постепенно прощаться.

Копейками все еще можно расплачиваться в магазинах, аптеках, киосках, в транспорте. Их обязаны принимать, а фраза сотрудников "Мы мелочь не берем" — повод попросить жалобную книгу. Также ударными "поглотителями" монет являются кофейные и продуктовые автоматы, некоторые терминалы по оплате услуг. А еще предприимчивые граждане недорого продают мелочь горстями в... свадебные агентства, которым нужны монетки для забрасывания молодоженов.

"Я потихоньку избавилась от мелочи, покупая по одному билеты в транспорте. Еще немного отнесла в супермаркет — кассиры были рады, ведь крупные магазины покупают мелочь у банков дороже номинала! А тут получили мелочи на 500 гривен, которые мне поменяли на купюры, — рассказала "Сегодня" киевлянка Юлия Жирова. — А вот знакомые не смогли поменять мелочь в банке — там сказали, что у них нет такой услуги. Тогда они нашли компромисс — пополнить этой суммой свой счет. И тут уже банк не имел права отказать и принял все монетки".

При этом директор Департамента денежного обращения Нацбанка Украины Виктор Зайвенко уточняет:

"Банки должны принимать у граждан монеты мелкого номинала без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты другого номинала".

Но, как показала практика, даже в разных отделениях одного и того же банка сотрудники действуют на свое усмотрение — могут обменять, а могут и отказать. Очевидно, это может зависеть от количества принесенных монет и наличия у сотрудника времени на их пересчет. Поэтому можно попробовать договориться заранее.

Как разъяснили "Сегодня" в пресс-службе НБУ, принимать монеты к оплате обязаны все государственные и частные структуры (банки, магазины, турфирмы, транспорт), в том числе физлица.

"Если кассир магазина или банка отказывается принимать у вас в уплату монеты — решите вопрос с завмагазином или завотделением. Не получится — пишите жалобу в НБУ", — советуют в пресс-службе.

Мелочь можно обменять на банкноты в региональных управлениях Нацбанка (в Киеве — на Контрактовой площади, 2) и даже в коммерческих банках.

Журналисты "Сегодня" прошлись по нескольким торговым точкам Киева и обнаружили, что монет в обращении еще достаточно. Практически нигде с округлением мы не столкнулись.

"Кассовые программы еще не успели перенастроить", — был нам ответ.

А вот на рынках давно не принимают в уплату мелочь суммой больше гривни вплоть до отказа продать товар. Юристы советуют жаловаться на таких торговцев в администрацию рынка.

Хранить же мелочь впрок, рассчитывая, что когда-нибудь она подорожает с нумизматической точки зрения, смысла нет. Нумизмат Виталий Лазоренко объясняет:

"Высоко ценятся только монеты с изъяном чеканки".

Источник: https://www.segodnya.ua