Последние новости раздела
- В Одессе утонула женщина, пытаясь спасти своего сына20:05
- Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу19:38
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- Ситуация с выплатами пенсий урегулирована – Розенко14:11
- Погода на сегодня: дожди, грозы, жара08:49
- Прием документов в вузы окончен: Для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса есть варианты08:15
- Где возьмут деньги на выплату пенсий08:00
- Украинские военные разнесли в щепки позиции противника с помощью боевой авиации07:44
- Донбасс уходит под землю? Мнение экспертов22:36
- Игорь ОШКАДЕРОВ: Украина может и должна быть энергонезависимой22:24
В Одессе утонула женщина, пытаясь спасти своего сына
02.08.2018 20:05
На одесском побережье утонули мужчина и женщина. Несчастье произошло из-за сильного шторма вчера.
Vgorode писал ранее о мужчине, которого смыло волной с пирса на 10 станции Фонтана. Его тело нашли вечером.
Также в районе Бурлачьей Балки утонула женщина, она отдыхала со своим сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.
Кроме этого, до сих пор продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который плыл на самодельном плоту в Днестровском лимане и пропал еще 31 июля.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Одесса, женщина, море, утонули
Читайте также:
- Одесский рыбак спас унесенную в море женщину
- Лапша по-путински: одесситы креативно выразили свой протест (ВИДЕО)
- Одесские пляжи признаны одними из самых чистых
- Высокие каблуки не помешали одесситкам задержать троих агрессоров (ФОТО)
- В Донецке убили женщину
- Дончанин и одесситка организовали международный канал поставки наркотиков
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"20:34
- Войны на Донбассе не будет, – командующий ООС19:12
- В Дружковке пенсионерка погибла под колесами поезда18:07
- В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков17:42
- В оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков16:52
- В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами16:30
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению16:12
- Боевики «ДНР» требуют чтобы наблюдатели СММ ОБСЕ получили «разрешения у командиров»15:31
- Оккупанты будут потеть от слова "Стугна": украинские военные протестировали ракетный комплекс. ВИДЕО15:12
- Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ14:50
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"20:34
- В Одессе утонула женщина, пытаясь спасти своего сына20:05
- Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу19:38
- Войны на Донбассе не будет, – командующий ООС19:12
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- В Дружковке пенсионерка погибла под колесами поезда18:07
- В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков17:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- В оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков16:52
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля
- "Персонал такого давно не помнит", - врач с Донбасса о большом количестве убитых боевиков в морге Краснодона
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней