Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением

03.08.2018 12:00

Депутат ВР от «Народного фронта» Юрий Береза в интервью «Обозревателю» заявил, что уже осенью следует ожидать принятия в Киеве важного решения по Донбассу, в котором будут приняты во внимание государственные национальные интересы, передает replyua.net.

В частности, парламентарий предположил, что еще на один год будет продлен закон об «особом статусе Донбасса». Однако все будет зависеть от развития ситуации в этом регионе.

По словам Березы, Украина благодарна западным партнерам за поддержку, но будет принимать решение, соответствующее интересам украинской политической нации.

Как уже сообщалось, специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер посоветовал Киеву продлить закон об особом статусе Донбасса, та как это поможет избежать политического проигрыша. Американский дипломат утверждает, что данный закон фактически не действует, так как Россия не выполняет Минские соглашения, но после прекращения оккупации Россией украинских территорий, в рамках подобной законодательной базы российско-украинский конфликт на Донбассе будет урегулирован.